Самым старым человеком в мире сейчас является 116-летняя бразильская монахиня, которая всего на 16 дней младше Итооки.

Томико Итоока из Японии, которая всего 4 месяца назад была признана самым старым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса, умерла 29 декабря в возрасте 116 лет. Об этом пишет Kyodo News, ссылаясь на сообщение официального представителя города Асия, где Итоока жила в доме престарелых.

Итоока любила бананы и японский напиток со вкусом йогурта под названием Calpis. Когда ей сказали, что она возглавляет список мировых суперстариков, она просто ответила: "Спасибо".

Она родилась в Осаке 23 мая 1908 года, в средней школе она играла в волейбол и отличалась энергичным характером. Она дважды поднималась на гору Онтакэ высотой 3 067 метров.

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Она вышла замуж в 20 лет и родила двух дочерей и двух сыновей. Во время Второй мировой войны Итоока управляла офисом текстильной фабрики своего мужа. После смерти мужа в 1979 году она жила одна в Наре. У нее остались один сын и одна дочь, а также пять внуков.

Итооку признали самым старым человеком в мире в конце августа прошлого года после смерти 117-летней испанки Марии Браньяс.

По данным Геронтологической исследовательской группы, самым старым человеком в мире сейчас является 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, которая родилась через 16 дней после Итооки.

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