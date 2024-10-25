Венгрия вызвала посла Хорватии из-за жесткой критики страны со стороны министра обороны Ивана Анушича.

Недавно президент Хорватии Зоран Миланович отклонил предложение правительства присоединиться к составу миссии НАТО, которая будет тренировать украинских бойцов в Германии. Как пишет Telex, министр обороны раскритиковал это решение, обвинив Венгрию в стремлении оккупировать хорватский город Осиек.

Он добавил, что Будапешт не поддерживает Североатлантический Альянс и Европейский Союз, поскольку проводит политику Великой Венгрии. Впоследствии Анушич заявил, что отказ от участия в военных действиях ставит Хорватию на сторону Сербии и Венгрии, которые публично поддерживают Россию и кремлевского правителя Путина.

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После этого Министерство иностранных дел Венгрии вызвало к себе посла Хорватии Младена Андрлича. Глава ведомства Петер Сийярто заявил, что венгров оскорбили слова Анушича:

"Такого прецедента еще не было, поэтому мы пропустили мимо ушей первый комментарий министра, но я отказался пропустить мимо ушей второй. Я уважительно прошу хорватское правительство не втягивать нас в свои явно существующие острые внутриполитические споры с президентом республики".

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