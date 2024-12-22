Посол Украины в Польше выразил надежду, что количество добровольцев только будет расти.

В "Украинский легион" в Польше подали более тысячи заявлений. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Суспільне".

"В ноябре был первый набор подписания контрактов и формирования первого украинского подразделения. На 10 января планируется следующая запись. Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией. Мы надеемся, что это количество будет постоянно расти", - отметил он.

По его словам, эта история особенна тем, что именно на территории Польши происходит формирование украинского подразделения. Он отметил, что такие действия являются важным элементом взаимодействия, а также реализацией договоренности на высоком уровне.

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"Очень важный элемент поддержки Украины, поскольку очень много граждан Украины находится за рубежом. Не все они попали за границу способом, который традиционно присущ для пересечения границы и часть из них хотела бы вернуться. Также есть соответствующая мотивация для граждан Украины в других странах, не только в Польше, стать в ряды вооруженных сил. Это украинское подразделение дает такую возможность", - заверил Боднар.

Посол добавил, что польская сторона также обеспечивает серьезные условия для базовой военной подготовки, экипировки и пребывания на тех или иных полигонах.

"Те, кто прошел это обучение, характеризуют его чрезвычайно положительно. Сначала происходит базовая военная подготовка Польши, затем в зависимости от специализации того или иного бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций. И уже после этого идет формирование в соответствующее воинское подразделение на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", - объяснил дипломат.

Он отметил, что это тема, над которой нужно продолжать работать, однако все зависит от того, как именно украинцы воспринимают эту информацию.

"Надо воевать также на самом деле с российской дезинформацией, поскольку страна-агрессор прекрасно понимает, что этот легион - это образец солидарности украинцев, которые выехали за границу своего государства, и (россияне - ред.) пытаются каждый раз вбивать клин в информационную политику по этому вопросу, пытаются распространять разного рода фейки", - подчеркнул Боднар.

Поэтому посол советует доверять только официальной информации, которая звучит от представителей Минобороны, украинского посольства и от польских коллег в консульстве в Люблине, где находится пункт, который занимается сбором добровольцев.

"Украинский легион" в Польше - что известно

Как писал УНИАН, в ноябре стало известно, что в Люблине состоялась церемония подписания контрактов первого набора граждан Украины, проживающих за рубежом, на прохождение военной службы в рядах "Украинского легиона". После этого группа добровольцев отправилась на военный полигон Вооруженных Сил Польши для прохождения базовой военной подготовки.

Также сообщалось, что больше всего заявок на присоединение к "Украинскому легиону" в Польше поступает из Польши, Чехии, Великобритании, Ирландии и даже Канады и США. Отмечается, что пока о создании рекрутинговых центров в других странах Европы речь не идет.

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