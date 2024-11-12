В рекрутинговый центр "Украинского легиона" поступило почти 700 заявок от граждан Украины, проживающих за рубежом.

Сегодня в Генеральном консульстве Украины в Люблине состоялась церемония подписания контрактов первого набора граждан Украины, проживающих за рубежом, на прохождение военной службы в рядах "Украинского легиона". Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что после подписания контрактов группа добровольцев отправилась на военный полигон Вооруженных Сил Республики Польша для прохождения базовой военной подготовки.

Представитель командования "Украинского легиона", подполковник Петр Горкуша сообщил, что базовый курс подготовки продлится 35 дней, а после этого военнослужащие смогут продолжить обучение по выбранным военно-учетным специальностям на базах НАТО в Европе.

"На сегодняшний день в рекрутинговый центр "Украинского легиона" поступило почти 700 заявок от граждан Украины, проживающих в Польше, Чехии, Германии, Ирландии и других странах. После прохождения военно-врачебной комиссии, соответствующих проверок и подписания контрактов они также присоединятся в ряды легиона", - отмечает Горкуша.

В Минобороны отмечают, что базовая подготовка новобранцев будет проводиться под руководством польских инструкторов с использованием современного вооружения стран НАТО. Участие в подготовке будут принимать также командиры Вооруженных сил Украины, которые имеют боевой опыт.

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць считает, что это важный шаг, который демонстрирует решимость украинцев, которые, находясь за рубежом, готовы защищать свою родину.

Рекрутинговый центр "Украинского легиона" в Люблине продолжает прием заявок от граждан Украины для службы в военном соединении. Заявки можно подать через официальный сайт Украинского легиона или через украинские консульства и посольства в Европе.

Украинский легион в Польше

Как сообщал УНИАН, в Польше рекрутинговый центр при генконсульстве Украины в Люблине получил больше всего заявок от украинцев, проживающих в Польше и Чехии. По данным "Радио Прага", в центр подали заявки граждане Украины из 30 стран мира. Офицер центра сообщил, что больше всего заявок получено от украинцев и украинок, проживающих в Польше и Чехии, но есть и из отдаленных географически регионов - Великобритании, Ирландии и даже Канады и США

Отмечается, что центр рекрутинга планирует время от времени организовывать выездную работу и в других дипломатических представительствах Украины в Польше - во Вроцлаве, Кракове, а также в Гданьске и Варшаве. О создании рекрутинговых центров в других странах Европы речь пока не идет, хотя как отметили в люблинском центре, в дальнейшем такая перспектива не исключается.

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