Одна батарея ЗРК, которую Штаты пообещали передать Украине, лишь частично усилит противовоздушную оборону.

Для того, чтобы защитить только важные центры, Украине нужно минимум десять зенитных ракетных комплексов Patriot.

Такое мнение высказал эксперт по авиации Валерий Романенко. По его словам, одна батарея ЗРК Patriot нуждается в персонале из 90 человек, передает 24 канал.

Он отметил, что одна батарея ЗРК, которую США пообещали передать Украине, лишь частично усилит противовоздушную оборону.

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Также эксперт высказался о сроках обучения украинских военнослужащих обслуживать комплекс. Романенко уверен, что они смогут научиться за полгода, хотя обычно это занимает в два раза больше времени.

"Наши офицеры уже более-менее знакомы с комплексами NASAMS, с комплексами IRIS-T. Единственное, что им трудно будет освоить - радары с новыми принципами работы", - добавил эксперт.

ЗРК Patriot для Украины - последние новости

Напомним, 21 декабря 2022 года в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него войдут и зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, предоставление Украине системы ПВО Patriot - это психологический перелом, который свидетельствует, что еще одно табу на поставки оружия ВСУ снято.