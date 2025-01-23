В Польше стартовала предвыборная президентская кампания, и политики снова играют на украинском вопросе.

Польское правительство рассмотрит идею лишить денежной помощи тех украинских беженцев, которые не работают и не платят налоги.

На днях мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты от правящей "Гражданской коалиции", предложил лишить выплат украинцев, которые не работают.

"Мы не должны повторять ошибок западных стран, таких как Германия или Швеция, где помощь превратилась в стимул для приезда только ради социальных выплат. Для нас главное - обеспечить, чтобы каждый, кто ищет поддержки в Польше, способствовал укреплению нашей экономики", - заявил Тшасковский.

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Сегодня премьер-министр Дональд Туск в своих соцсетях сообщил, что правительство рассмотрит предложение его политического соратника.

"Предложение Рафала Тшасковского выплачивать [денежную помощь] только тем мигрантам, в том числе украинцам, которые реально живут, работают и платят налоги в нашей стране, срочно рассмотрит правительство. Я за это", - написал Туск.

Украинские беженцы: последние новости

Как писал УНИАН, более 20% украинцев планируют эмигрировать из Украины, как только будут открыты границы для всех желающих. Среди мужчин доля тех, кто хотел бы уехать из страны, выше, чем среди женщин: 25% против 17%. Также эмигрировать хотят в большей степени молодые люди, чем те, кто старше.

Также мы рассказывали, что правительство Украины хочет поощрить беженцев возвращаться на родину. По словам министра национального единства Алексея Чернышева, те, кто вернутся в Украину, получат отсрочку от военной службы, если будут работать в в энергетике и других критических отраслях.

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