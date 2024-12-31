Лукасевич согласился, что определенная усталость есть, но в то же время есть понимание, что Польша может быть следующей.

Недавно польские СМИ со ссылкой на данные опроса заявили о значительном ухудшении отношения к беженцам из Украины среди поляков. Временно поверенный в делах Польши в Украине Пьотр Лукасевич заявил, что подобные опросы не являются глубокими исследованиями и их нельзя воспринимать как супернаучные, но согласился, что определенная усталость все же есть.

"В разговорах с моими руководителями, то есть министрами, высокими чиновниками, я чувствую 100 процентов поддержки Украины. Не 30, не 50, а абсолютно 100 процентов поддержки Украины в ее стремлениях. Конечно, в стране, которая принимает беженцев, может наступать определенная усталость, это нормально. В странах, которые принимали афганских, сирийских беженцев, такая усталость тоже наступала – это абсолютно естественный процесс", – пояснил он в интервью ZN.UA.

При этом дипломат отметил, что поляки помогают украинцам и Украине. Он добавил, что граждане его страны "это делают из благородства, из человечности".

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"Я очень хорошо помню, у меня эта картина до сих пор перед глазами, – как польские мамы привозили детские коляски и передавали их украинским женщинам для их детей", – продолжил он.

Лукасевич согласился, что определенная усталость есть. Но в то же время есть понимание, что Польша может быть следующей.

"Ведь мы расположены рядом и можем стать следующим пострадавшим от агрессии", – констатировал он.

Беженцы из Украины в Европе: вы могли это пропустить

Около 47% опрошенных украинских беженцев в Норвегии утверждают, что не хотят возвращаться в Украину даже после окончания войны против РФ. Отмечается, что в страну чаще стали приезжать украинские парни-подростки.

Тем временем Швейцария хочет лишить права на убежище граждан Украины, которые проживали в тыловых регионах. При предоставлении "статуса S" на право проживания в Швейцарии украинцев будут различать в зависимости от того, где в Украине они проживали до выезда из страны.

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