Сикорский отметил, что Польша не выплачивает таким трудоспособным беженцам социальную помощь.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский убежден, что нынешняя политика многих столиц ЕС вредит обороноспособности и экономической стабильности Украины.

По его мнению, она предлагает экономические преференции для мужчин мобилизационного возраста. Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Это просто удивляет. Я хожу в Варшаве в парикмахерскую, и меня стрижет украинский парикмахер молодого возраста. Я спрашиваю: а что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?", - заявил министр.

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Сикорский отметил, что Польша не выплачивает таким трудоспособным беженцам социальную помощь и они должны сами себя содержать и работать.

"А вот в западной Европе правительства более щедрые. Но у меня есть вопрос: нормально ли создавать финансовые стимулы, чтобы люди жили там, а не здесь?", - заявил он.

Министр считает, что Украина опоздала минимум на год с принятием закона о мобилизации.

"Лучше всего принимать такие законы, когда у вас еще есть много добровольцев и когда люди чувствуют личную угрозу", - пояснил дипломат.

Мнение Сикорского об украинских беженцах

Ранее Сикорский призвал отменить выплаты украинским беженцам. По его мнению, пособия создают препятствия для людей, которые могут вернуться в Украину, чтобы защищать ее.

Он сказал, что Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь украинским беженцам.

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