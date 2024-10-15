В ЕС они решают ключевую проблему - дефицит рабочей силы.

Согласно прогнозу НБУ, украинцы продолжат покидать Украину в этом и следующем году. Эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий объяснил в интервью ZN.UA, что на это влияют макрофакторы и микрофакторы

Во-первых, существует высокая разница в оплате труда в Украине и в странах, куда выезжают наши граждане. Так, в Польше она в четыре раза больше, в Британии - в семь, в Германии - восемь, в США - в 12. Это мотивирует людей к выезду за границу.

"Второй макрофактор - развитые страны продолжают оказывать поддержку новоприбывшим украинцам. То есть они прекращают ее тем, кто приехал два-три года назад, и перенаправляют эту помощь "новым" украинцам. Таким образом власти этих стран пытаются привлечь больше новых рабочих рук, новых потребителей, новых налогоплательщиков. За три года полномасштабной войны десятки стран научились продуктивно привлекать украинских мигрантов с пользой для своей экономики", - отметил Гайдуцкий.

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К микрофакторам он относит:

активизацию военных действий в отдельных регионах на востоке;

периодические перебои с электроэнергией, что не дает возможности отдельным слоям населения полноценно работать в стране.

По его мнению, другие страны не будут способствовать возвращению украинцев домой, поскольку в ЕС они решают ключевую проблему - дефицит рабочей силы. У них она возникла из-за низкой рождаемости, оттока своего населения за границу, а также из-за роста доли пожилого населения.

В качестве примера он привел Чехию. Из-за нехватки рабочей силы она недополучает более 230 миллиардов крон, или 4,5% ВВП страны. Подобная ситуация сложилась в большинстве стран экономического блока.

"Поэтому сейчас для них украинцы как манна небесная, что стабилизирует ситуацию на рынке рабочей силы. А еще есть США и Канада, которые за три года привлекли более 800 тысяч украинцев. Они, как пылесос, готовы поглотить всех тех, кто не интегрируется в ЕС, ведь условия интеграции в Америке значительно легче", - добавил Гайдуцкий.

Кроме того, наши беженцы находятся только в начале своего миграционного цикла - кто-то начал учиться, кто-то начал работать, а некоторые - накапливать сбережения на будущий бизнес в Украине.

"Но вдруг кто-то предлагает сказать беженцам: "Бросайте все и возвращайтесь". Это противоречит логике экономического цикла. Это так же, как беременной на первом триместре предложить: "А давайте вы уже будете рожать!". Если сравнивать с этой аналогией, то украинские беженцы находятся только в первом триместре своего миграционного цикла. А весь миграционный цикл длится в среднем 3-15 лет и зависит от целей человека", - подытожил эксперт в сфере миграционной политики.

Беженцы из Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что с началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 миллионов рабочих мест - это фактически 30% экономики.

"Никто не имел такой вызов: как вернуть 7,5 миллиона человек... У нас 10,8 миллиона пенсионеров. И если мы не вернем 7,5 и не выведем из тени всех налогоплательщиков - у нас серьезный вызов: как кормить наших пенсионеров", - добавил президент Владимир Зеленский.

Ветеран армии США и писатель Адриан Боненбергер считает, что если Запад навяжет Украине мир на условиях России, это породит масштабную волну эмиграции украинцев.

По его подсчетам, мир на условиях России приведет к тому, что в целом около 8-12 миллионов, если не больше, окажутся в Европе и США без надежды на возвращение.

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