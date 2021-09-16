Досталось и другому 8-летнему украинцу.

Взрослому поляку грозит тюрьма за нападение на двух украинских детей, одному из которых он сломал нос.

Об этом сообщает Onet.

Инцидент произошел в Быдгоше на прошлой неделе и, как утверждают в полиции, не имеет национальной подоплеки.

Сотрудник польской пожарной службы избил украинцев 8 и 10 лет, обвинив их в краже самоката его сына, с которым те дружили.

Якобы дети взяли самокат покататься и не вернули в указанный срок. Тогда отец их друга встретил их на улице, посадил в свою машину, избил и отвез на другую улицу, где им удалось сбежать.

Читайте такжеВ Польше утонул двухлетний украинец, пока его родители спали после алковечеринки – СМИДети пожаловались родителям, которые обратились в полицию. Пожарного задержали, сейчас он временно отстранен от исполнения обязанностей.

В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело за незаконное лишение свободы детей, нанесение телесных повреждений 10-летнему мальчику и нарушении неприкосновенности 8-летнего. По таким обвинениям ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце Украину всколыхнула гибель в Польше 25-летнего Дмитрия Никифоренко - мужчина умер в полицейском участке в Кракове после применения к нему неадекватной силы со стороны правоохранителей.

Автор: Станислав Кожемякин