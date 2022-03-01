ЕС демонстрирует солидарность с народом Украины, отметил глава Евросовета.

Европейский Союз продолжит помогать Украине финансами, а также беженцам, которые бегут от войны.

Об этом отметил президент Европейского совета Шарль Мишель во время выступления в Европарламенте.

"Конечно, поддержка Украины - это мобилизация финансовых ресурсов. Мы будем помогать беженцам и людям, которые бегут от войны, и мы будем демонстрировать нашу солидарность с народом Украины и теми, кто мобилизуется", - сказал Мишель.

Напомним, 28 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейский союз.

24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.