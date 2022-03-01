Без ЕС, отмечает он, Украина будет одинокой.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на заседании Европейского парламента подчеркнул, что с Украиной Европейский Союз точно будет крепче.

Как передает корреспондент УНИАН, к заседанию он присоединился онлайн, его выступление транслировалось в эфире украинских телеканалов.

"У нас очень мотивированный народ, очень. Мы боремся за наши права, свободу, за жизнь. А сейчас мы боремся за выживание. И это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. И я считаю, что сегодня мы все показываем, что мы такие и есть. С нами Европейский Союз будет точно крепче. Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу, доказали, что мы, как минимум, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы действительно европейцы. И тогда жизнь победит смерть, а свет - тьму", - сказал Зеленский.

Его выступление участники заседания встретили бурными аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Документ уже доставлен в Брюссель и официально зарегистрирован.

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что сегодня в Европейском парламенте планируют принять резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Президенты 8 стран призвали немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Как пояснила руководитель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, сначала Украина получит статус страны-кандидата в члены ЕС, а затем станет членом сообщества.

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