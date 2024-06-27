Он примет участие в заседании Европейского совета.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Брюсселе, где должны быть подписаны сразу три соглашения по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что на днях Украина начала фактические переговоры о членстве в ЕС. "Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса", - заявил он.

Зеленский сообщил, что встретится с руководителями ЕС и государств-членов, проведет двусторонние переговоры. Он добавил, что каждый шаг - ради приближения нашей исторической цели - мира и процветания в общем европейском доме.

Видео дня

"Мы подпишем сразу три соглашения по безопасности, одно из которых - с Европейским Союзом в целом. Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри", - подчеркнул президент.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 25 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. По ее словам, мы находимся на пороге трансформационного момента.

В тот же день в своем видеообращении Зеленский отметил, что Украина обязательно станет полноправным членом Европейского союза. Теперь дело за общей технической работой, адаптации украинской системы к ЕС и политической волей Европы.

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