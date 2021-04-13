В НАТО уверяют, непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию прекратить поддерживать подконтрольных ей боевиков в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и вывести российские войска с оккупированных территорий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина - НАТО.

"Россия должна соблюдать ее международные обязательства. Поддержка НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой. Мы не признаем и не будем признавать противозаконную и неправомерную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить ее поддержку боевиков на востоке Украины и вывести ее войска с украинской территории", - подчеркнул Столтенберг.

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Генеральный секретарь Альянса заверил, что НАТО - на стороне Украины. Он добавил, что страны-члены продолжают предоставлять значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечивать свою безопасность.

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Автор: Виталий Саенко