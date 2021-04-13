Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию прекратить поддерживать подконтрольных ей боевиков в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и вывести российские войска с оккупированных территорий Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе перед началом заседания Комиссии Украина - НАТО.
"Россия должна соблюдать ее международные обязательства. Поддержка НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой. Мы не признаем и не будем признавать противозаконную и неправомерную аннексию Крыма. Мы продолжаем призывать Россию прекратить ее поддержку боевиков на востоке Украины и вывести ее войска с украинской территории", - подчеркнул Столтенберг.
Читайте такжеГенсек НАТО призвал Россию прекратить наращивание войск у границ Украины
Генеральный секретарь Альянса заверил, что НАТО - на стороне Украины. Он добавил, что страны-члены продолжают предоставлять значительную практическую поддержку, чтобы Украина могла лучше обеспечивать свою безопасность.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Стефанишина призывает страны Запада ввести санкции против окружения Путина
- Кулеба назвал три главные задачи для защиты Украины от российской агрессии
- Кулеба заявил о "новом элементе" в агрессии России
- Нынешний подход НАТО в отношении Украины недостаточен - Стефанишина
- Россия наращивает войска вокруг Украины на трех направлениях - МИД
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram