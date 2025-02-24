В течение последних трех лет, Европейский Союз был крупным донором для поддержки Украины, отметил Кошта.

Страны, которые являются членами Европейского Союза, не станут требовать от Украины ее природных ресурсов в обмен на оказанную помощь. Такое заявление сделал председатель Европейского совета Антониу Кошта .

"В течение последних трех лет Европейский Союз был большим донором для поддержки Украины, и мы делаем это для Украины, для украинцев, а также для европейской безопасности, и мы не возвращаем себе ничего из природных ресурсов в Украине", – акцентировал он в интервью "Суспільному".

В то же время говоря о соглашении по полезным ископаемым Украины с Соединенными Штатами Америки, Кошта сказал, что Украина является суверенной страной, которая "имеет суверенное право управлять своей территорией и вести переговоры на международном уровне".

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Полезные ископаемые Украины: вы могли это пропустить

Президент США Дональд Трамп заявил 24 февраля, что Вашингтон очень близок к подписанию соглашения, и оно может состояться в Овальном кабинете Белого дома уже на следующей неделе – при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Издание Axios писало, что подписание соглашения может состояться уже сегодня. Журналисты отметили, что в соглашении содержится положение, которое касается в том числе проектов на временно оккупированных территориях Украины.

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