Граждан РФ пугают, что США и Украина будут их массово убивать.

Российский журналист Игорь Яковенко рассказал, зачем в РФ начали готовить бомбоубежища. Так Кремль пытается внушить россиянам, что Украина и США якобы будут бомбить Москву.

В эфире FREEДОМ Яковенко отметил, что мирных россиян пытаются "зомбировать" через телевизор, ведь так РФ будет проще продолжать забирать мужчин на войну против Украины. Свою пропаганду Кремль также "подкрепляет" постоянной ложью и завышением количества погибших россиян во Второй мировой войне.

"Им (россиянам - УНИАН) объясняют, что Соединённые Штаты Америки и Украина собираются бомбить Москву. Это говорят по телевизору", - сообщил Яковенко.

По словам журналиста, российская пропаганда пытается убедить москвичей и жителей других городов страны-агрессора, что их будут бомбить. Граждан РФ пугают, что США и Украина будут их массово убивать.

"Конечно, об этом говорится по телевизору каждый день. На самом деле тут уже просто значительная часть россиян, не скажу, что большинство, но значительная часть россиян просто убеждена, что войну начала не Россия. Что это Украина напала. Вернее, поскольку "Украины никакой нет", то напала Америка. Вот это всё происходит сейчас в головах людей", - добавил журналист.

По словам Яковенко, в этом и заключается политика РФ. Сначала россиянам что-то внушают через телевизор, а затем власть начинает давать этому подтверждение. Так, сначала о "бомбежках Москвы" заговорила пропаганда, а теперь в столице РФ начали готовить бомбоубежища.

Журналист также прокомментировал информацию о том, что в РФ назревают протесты из-за мобилизации. По словам Яковенко, это не "выльется" во что-то серьезное. Но когда ВСУ освободят Херсон и Донбасс, вот того о проблемах в РФ заговорит куда больше ее граждан.

Все дело в том, что для россиян потери не кажутся чем-то серьезным. В РФ смерть военных преподносится как подвиг, а потому Кремль намеренно завышает цифры, говоря о количестве погибших во Вторую мировую войну. Так россиян пытаются убедить в том, что они обязаны идти на войну против Украины и защищать Москву от "бомбежки".

"Количество погибших свидетельствует о том, что надо отомстить. В том числе вот эти бомбоубежища. Все для того чтобы, когда придут повестку вручать и человек скажет: "А за что мне идти?", ему скажут: "Смотрите, вот мы уже бомбоубежище строим. Ты должен идти защищать свой дом, они нападают", - рассказал журналист.

Также он добавил, что генералы РФ понимали бессмысленость приказов Путина еще 24 февраля, в день полномасштабного вторжения в Украину. "Трещина" между военными и диктатором появлялась еще давно, а теперь она становится еще больше. А потому, отметил Яковенко, в РФ начали "рубить головы" генералов.

Война в Украине: планы Путина

Как отметил глава дипломатии ЕС, Путин пытается разрушить Украину, потому что не может ее оккупировать:

"Путинская Россия разрушает Украину. Они не могут ее оккупировать, они не могут победить на поле боя, они не могут выиграть войну и они планомерно разрушают страну", — подчеркнул дипломат.

Военный эксперт Мусиенко сообщил, что Путин теряет силы, а на фоне этого Гиркин создает вооруженный батальон. "Грызня" в Кремле продолжается, но диктатор не может закончить войну.

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