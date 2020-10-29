Лондон дал понять, что после Brexit готов участвовать в формировании украинского будущего, пока Брюссель медлит и не спешит что-то обещать Киеву.

Вопрос о том, какой будет внешняя политика Великобритании после Brexit, играет ключевую роль в повестке дня правительства Бориса Джонсона. В частности, решение объединить Департамент международного развития с Министерством по иностранным делам и вопросам Содружества кое-что об этом говорит. Оно указывает на желание использовать бюджет иностранной британской помощи во внешнеполитической работе Лондона в целом.

Об этом на страницах EUObserver пишет эксперт школы славистики и восточноевропейских исследований в Университетском колледже Лондона Хуго Бивитт-Манди. Он замечает, что последним проявлением желания Даунинг-стрит консолидировать этот подход к иностранным делам стало подписание Договора о стратегическом партнерстве с Украиной. 8 октября на этих договоренностях свои подписи поставили премьер-министр Борис Джонсон и президент Владимир Зеленский. Они вступят в действие 31 декабря, когда переходный период Brexit закончится. Соглашение имеет важное политическое и экономическое измерение.

Читайте такжеRzeczpospolita: у Украины будет большой доступ к рынку ЕС, чем в Британии после BrexitЛондон хочет сохранить те упрощенные торговые отношения с Киевом, которые существуют благодаря Договору об ассоциации между Украиной и ЕС. Но он делает шаг дальше, определяя границы более широкого сотрудничества в таких сферах как разрешение конфликтов, оборона и безопасность, а также права человека. Эти политические аспекты британско-украинского соглашения отражают желание построить более тесные отношения между странами на фоне желания Британии стать новой внешнеполитической силой за пределами ЕС.

Джонсон надеется, что новое партнерство покажет другим лидерам в Европе, что несмотря на выход из союза, Британия останется ключевым игроком в вопросе защиты безопасности на континенте. В частности, она возьмет на себя обязательства в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины. Признаком того, что правительство Британии готово зайти далеко в своих стремлениях, стало заключение масштабного контракта о продаже Украине летального оружия. Кроме того, Лондон готов предоставить более миллиарда евро займа для развития украинского военно-морского флота в рамках подписанного соглашения о стратегическом партнерстве.

Относительная легкость, с которой Великобритания смогла заключить соглашение, включающее в себя политические и экономические обязательства, сильно контрастирует с теми трудностями, с которыми Брюссель имеет дело, когда координирует политику Евросоюза в сфере безопасности на континенте. Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал страны-участницы совместно отреагировать на кризисы в Восточном Средиземноморье и Беларуси. Хотя перед тем 27 стран-участниц провалили попытку ввести санкции против Минска после фальсификации белорусских выборов в августе.

Тупик, в который министры иностранных дел ЕС зашли в попытках построить согласованность в общей внешней политике, повторяет определенный шаблон. Такие же трудности постигли Брюссель, когда он пытался разработать стратегию по отношениям с ключевыми партнерами в сфере безопасности. В ЕС сохраняются глубокие разногласия относительно того, как ему разобраться с проблемой России, которая после аннексии Крыма в 2014 году становилась все более враждебной к европейским интересам.

Читайте такжеБритания и Канада ввели санкции против Лукашенко и его сынаВ своей первой речи о состоянии союза президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен неявно упрекнула президента Франции Эммануэля Макрона, который пытается сблизиться с Москвой, игнорируя интересы Германии. Последняя же как раз собиралась ввести санкции против России после отравления Алексея Навального.

Проблема отсутствия консенсуса по внешней политике ЕС смешивается с тем фактом, что положения Соглашения об ассоциации с Украиной не выходят за пределы сугубо экономического сотрудничества. Она не дает никаких гарантий относительно построения тесных политических отношений между Киевом и Брюсселем. Более 40% внешней торговли Украины теперь приходится на Евросоюз. Но Брюссель не подал никаких намеков на то, что готов предложить план для более глубокой украинской интеграции в ЕС.

Зато союз дал четко понять, что его поддержка Украины обусловлена прогрессом в сфере внутренних реформ. Например, реакцией Еврокомиссии на отмену ключевых частей украинского антикоррупционного законодательства, принятого после 2014 года, стали угрозы остановить программу макрофинансовой помощи.

Британско-украинское соглашение о стратегическом партнерстве формализовало давнюю и последовательную британскую поддержку Украины, а также осуждение российской аннексии Крыма. В это время отношения Брюсселя с Киевом столкнулись с неопределенностью. Потому что ЕС до сих пор не дал никаких обещаний, которые бы касались украинских интересов связать себя с Европой. И это четко демонстрирует требование Зеленского предоставить его стране четкий план по обретению членства в Евросоюзе, которое он озвучил на саммите Украина-ЕС в октябре.

Статус ЕС как ближайшего союзника Украины рискует исчезнуть, если союз не захочет развить дальше свои отношения с Киевом на основе нынешнего Соглашения об ассоциации. Комплексный характер соглашения между Британией и Украиной свидетельствует, что Лондон получает выгоду от трудностей, которые переживает Брюссель в сфере защиты ключевых украинских интересов.

Соглашение между Британией и Украиной: что известно

Новые британско-украинские договоренности были подписаны во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию, который состоялся 7-8 октября.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пояснил, что договор с Украиной предусматривает больше взаимодействия между странами, усиление торговли, а также сотрудничества в сфере безопасности.

Позже в МИД Украины расказали, что в документе, который подписали Джонсон и Зеленский, речь идет о британской поддержке стремлений Киева получить членство в ЕС и НАТО. А особое ударение в нем сделано на углублении украинско-британского сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества.

Также Украина и Британия договорились улучшать сотрудничество в миграционной сфере, в частности, облегчать визовые условия.

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Перевод: Лесь Дымань