Он может возобновить ее, когда это будет нужно, пишут журналисты.

Венгрия заявила странам-членам Европейского Союза, что уже прекратила свою "миротворческую миссию" относительно войны в Украине.

Как пишет El Pais, ссылаясь на дипломатические источники, соответствующую ноту направил государствам ЕС венгерский министр по европейским делам Янош Бока. "В столицах сомневаются, что это правда, и считают, что Орбан, большой провокатор, может "реанимировать" этот маневр, когда ему это будет выгодно", - пишут журналисты.

Отмечается, что поездка премьер-министра Виктора Орбана в Москву, когда Венгрия председательствует в Совете ЕС, разозлила большинство столиц и привела к бойкоту встреч высокого уровня, организованных венгерским председательством.

Видео дня

Кроме того, Евросоюз обеспокоен решением Будапешта позволить россиянам и беларусам въезжать в страну без проверок. "Это еще один признак сближения с Москвой", - отмечает высокопоставленный источник в ЕС.

Венгрия на ЕС

Как известно, позиция Венгрии по поводу войны, блокирование помощи Украине и отношение Виктора Орбана к РФ не впервые вызывают недовольство в Европейском Союзе.

Недавно он раскритиковал Польшу, обвинив руководство страны в лицемерии, а также допустил причастность США к подрыву газопровода "Северный поток".

Вас также могут заинтересовать новости: