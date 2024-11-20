Из соображений оперативной безопасности топ-чиновник британской армии избежал деталей.

Великобритания не позволила Украине развернуть британские ракеты большой дальности Storm Shadow против целей в России, несмотря на то, что президент США Джо Байден одобрил использование американских ракет ATACMS для той же цели.

Как сообщает The Times, министр Вооруженных сил Великобритании Люк Поллард избежал подробных комментариев по этому решению.

"Это реальная ситуация, и из соображений оперативной безопасности вы поймете, почему я не могу комментировать... Есть только один человек, который обостряет эту войну, и это Путин. Есть один человек, который нацелен на критическую национальную инфраструктуру, и это Путин, и есть один человек, который нацелен на гражданское население, и это Путин. Но Путин также единственный человек, который может остановить войну. Он мог бы остановить это сегодня" - заявил Поллард.

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Отвечая на вопрос о риске бряцания ядерным оружием России, Поллард сказал: "Угрозы Путина направлены на то, чтобы отвлечь нас от поддержки Украины. Они направлены на то, чтобы ослабить нашу решимость, а мы в ответ демонстрируем сильную решимость".

Он добавил: "Ситуация в Украине серьезная, но идея о том, что Путин остановится на Украине, если он там победит, тоже серьезная. Он продолжит угрожать Западу. Он продолжит угрожать Великобритании. Поэтому наша поддержка Украины является долговременной".

Украина наносит удары ракетами ATACMS по России

Как сообщал УНИАН, по данным Financial Times, на 1000-й день полномасштабной войны Украина нанесла удар по военной цели на территории России, используя американские ракеты большой дальности ATACMS.

По информации издания, ракеты поразили большой арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области, более чем в 115 километрах от границы с Украиной и в 190 километрах к северу от линии фронта в соседней Курской области, где ВСУ продолжают операцию.

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