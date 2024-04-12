Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту.

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на последний массированный удар российских войск по энергетике Украины. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата для защиты от российских ракет.

"Ночью Россия осуществила еще одну большую серию воздушных атак на энергетическую сеть Украины, поскольку Владимир Путин продолжает пытаться сломать дух украинского народа и погрузить его в темноту. Россия нанесла удары по крупнейшей электростанции Киевской области, а также объектам энергетики в еще пяти областях Украины. Как заявлял президент Зеленский в последние дни, Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы защитить своих людей и критическую инфраструктуру от российских ракет и беспилотников, которые поставляет Иран", – сказала она во время брифинга.

Она призвала Палату представителей Конгресса США принять немедленные меры для одобрения двухпартийного законопроекта о национальной безопасности, чтобы Штаты могли прислать Украине больше систем противовоздушной обороны.

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"Нам нужно, чтобы спикер (Майк Джонсон, – ред.) вынес этот проект на рассмотрение, потому что мы знаем, что мы, очевидно, получим подавляющую поддержку от республиканцев и демократов. Поэтому нам нужно увидеть на голосовании законопроект, который уже приняли подавляющим большинством в Сенате. Атаки по Украине за последние сутки – это еще одно ужасное напоминание о том, что потребность Украины критическая", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Ночью 11 апреля российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Уже через несколько часов Украина оказалась под ракетным ударом. Кроме оружия из этих самолетов, также сообщалось о пусках ракет "Кинжал" с самолетов МиГ-31К, Украину атаковали и "Шахеды".

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что враг применил 20 крылатых ракет Х-101 и Х-555, 16 из которых удалось сбить. Также выпущено 6 аэробаллистических ракет "Кинжал", но ни одной уничтожить не удалось.

В результате атаки была полностью уничтожена Трипольская ТЭС на Киевщине. "Центрэнерго" сообщило о потере всей генерации.

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