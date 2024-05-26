Министр иностранных дел озвучил позицию страны.

Италия хочет мира, но выступает против предоставления Украине разрешения бить по территории России западным оружием.

Так министр иностранных дел страны Антонио Таяни отреагировал на недавний призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Мы являемся неотъемлемой частью НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально. Выбор Киева - это выбор Киева. Мы не отправим итальянского солдата в Украину, а военные инструменты, которые присылает Италия, используются внутри Украины. Мы работаем ради мира", - цитирует министра Ansa.

По его словам, со стороны России поступают заявления, которые "также провоцируют гибридную войну, которая уже ведется". "Но мы всегда должны работать для мира и снижать тон", - добавил Таяни.

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Лидер партии Итальянские левые Никола Фратоянни обвинил генсека НАТО в использовании безответственных и опасных слов. "Мы стоим перед очередным шагом к военной эскалации. Настоящее безумие, которое ставит мир на грань атомной войны", - заявил он.

Демократ Артуро Скотто говорит, что это заявление якобы превращает защиту Украины в "наступательную эскалацию НАТО". "Мне кажется, что это неправильная позиция. Следующим шагом будут войска, а потом кто знает-что. Остановите этот дрейф и вернитесь к политике", - отметил он.

Лидер группы "Лига" Массимилиано Ромео и лидер M5S Франческо Сильвестри также заявили о ядерной угрозе и возможности мировой войны. По словам последнего, к такой войне мир ведут те, кто посылает оружие в Украину и Израиль.

Разрешение бить по территории России: последние новости

Как известно, ранее западные союзники выступали против ударов по российской территории их оружием, объясняя это страхом перед эскалацией и возможностью применения ядерного вооружения.

Недавно стало известно, что такой запрет отменила Великобритания. Соединенные Штаты Америки, несмотря на обращение Киева и призывы ряда конгрессменов, до сих пор отказываются предоставить такое разрешение.

На днях генеральный секретарь НАТО призвал союзников отменить этот запрет. Впоследствии стало известно, что Швеция также не против использования их оружия по территории России.

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