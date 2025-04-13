Лидеры Британии и Германии подчеркнули, что война в Украине должна закончиться.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на ракетную атаку российских оккупантов по Сумам. Он считает, что глава Кремля Владимир Путин должен согласиться на полное прекращение огня без условий. Такое заявление британский лидер сделал на своей странице в соцсети X.

"Я потрясен ужасными нападениями России на гражданских в Сумах, и мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время. Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру. Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без условий", - написал Стармер.

Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц поддержал мнение британского лидера. Он также считает, что Россия должна пойти на немедленное прекращение огня.

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"Эта война должна закончиться, и Россия должна наконец согласиться на полное прекращение огня. Мы работаем над этим вместе с нашими европейскими и международными партнерами", - написал Шольц на своей странице в соцсети X.

Ракетный удар по Сумам - что известно

Напомним, что сегодня, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам. В результате атаки есть много погибших и раненых.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот ужасный удар. По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей, отметил украинский лидер.

Кроме того, выяснилось, что из-за ракетного удара РФ по Сумам уничтожено представительство омбудсмена. По словам омбудсмана Дмитрия Лубинца, такие атаки являются цинизмом высокого уровня, ведь это умышленное уничтожение гражданского населения именно в выходной, когда люди выходят на улицу, где они меньше всего защищены.

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