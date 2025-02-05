В Германии повреждены более 270 автомобилей.

Правоохранители предполагают, что серия актов вандализма - порчей автомобилей, которая прокатилась по Германии, осуществлена по заказу РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию перед выборами. Об этом сообщает Politico.

Как отмечается, волна вандализма, которую сначала связывали с радикальными экологическими активистами, оказалась частью организованной Россией диверсионной кампании. В частности, по данным следствия, в Берлине, Бранденбурге, Баварии и Баден-Вюртемберге повреждено более 270 автомобилей. В частности, злоумышленники заливали выхлопные трубы строительной пеной, что выводило машины из строя.

"Чтобы сбить следствие с толку, злоумышленники обклеивали автомобили фальшивыми "эконаклейками" с изображением министра экономики Германии Роберта Хабека и лозунгами вроде "будьте зеленее!". По мнению властей, их целью было спровоцировать общественное недовольство партией "Зеленых" перед парламентскими выборами 23 февраля", - говорится в публикации.

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По данным Spiegel, исполнители преступлений - молодые мужчины из Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Германии. Они не являются идейными активистами, были наняты российскими агентами через мессенджеры, такие как Viber. Плата за каждый поврежденный автомобиль составляла 100 евро. Немецкие спецслужбы предупреждают, что Россия все чаще прибегает к так называемым "низкоуровневым агентам" для проведения "операций влияния". То есть это не специально подготовленные шпионы, а случайные люди с криминальным прошлым, готовые на преступления за деньги.

Следователи провели обыски в домах подозреваемых: изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и баллоны со строительной пеной. Пока что арестов не было, но двое подозреваемых уже покинули страну. Один из задержанных признался в содеянном, заявив, что ему обещали несколько тысяч евро и юридическую помощь в случае ареста. Он утверждает, что соответствующие инструкции поступали непосредственно от российского куратора.

Как пишет Politico, с момента вторжения РФ в Украину Москва активизировала операции по саботажу в Европе. Под ударом оказалась критическая инфраструктура, такая как подводные кабели. Кроме того, российские спецслужбы организовывали покушения на перебежчиков и производителей оружия.

"Западные чиновники связывают эти акции с тактикой гибридной войны Москвы, направленной на дестабилизацию стран НАТО, подрыв энергетической безопасности и ослабление поддержки Украины. В ответ союзники усилили обмен разведданными для противодействия растущей угрозе", - отмечают журналисты.

Выборы в Германии - влияние РФ

Напомним, в Германии обнаружили связанные с Россией веб-сайты, которые распространяли ложные истории в явной попытке повлиять на результаты предстоящих национальных выборов. Сайты, некоторые из которых имеют названия известных несуществующих немецких медиа-брендов, были заполнены контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта. По данным Reuters, все сайты, похожие друг на друга и дешево оформленные, публиковали статьи, содержащие ложную информацию о немецких политиках, придерживающихся пронатовских и проукраинских позиций, в частности, о "Зеленых", партии, известной своей решительной поддержкой Украины и поддержкой зеленого перехода.

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