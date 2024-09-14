В результате обстрела российскими оккупантами Веролюбовки Донецкой области погибли трое штатных работников Международного комитета Красного Креста - граждане Украины. Работники МККК находились в грузовике, на котором перевозили гуманитарную помощь.

Будет ли жесткая реакция Красного Креста и других гуманитарных международных организаций на этот обстрел в Донецкой области? Нет. Не будет никакой реакции, потому что их обеспокоенная нейтральность предполагает именно такой подход.

Не стоит ожидать резких заявлений. Максимум, они скажут, что мы решили пообщаться с одной из сторон. А то, что погибли украинцы, - их это не особо волнует. Видео дня

Слышал, что руководитель Красного креста (Мирьяна Сполярич-Еггер) должна быть в Москве, встречаться там с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Эта информация была еще до этих трагических событий. Однако сам факт того, что она приезжает к военному преступнику и будет с ним там "ручкаться", говорит о сущности этой фигуры.

Мне кажется, современная система многих международных организаций - признак деградации самой идеи этих структур как таковых. Если руководитель МККК едет в страну-агрессор и о чем-то там пытается говорить, это означает, что международные "гуманитарные" организации дошли до предела.

МККК прописывает себе такие уставы - как, кстати и ООН - что они не должны вмешиваться в любые события подобного характера. Они - нейтральны. А поскольку они нейтральны, то не определяют, на чьей стороне правда, кто агрессор, а кто жертва агрессии. Они просто констатируют: вот, мы увидели, что убили трех украинских граждан, да, они работали на нас, но "так случилось".

Вот и все, максимум, на что стоит рассчитывать. Больше ничего серьезного не будет.

Была бы реакция жестче, если бы это были граждане других стран? Трудно сказать. Думаю, что принципиально - нет. Возможно, страна, граждане которой бы погибли (если бы это была западная страна), могла бы это сделать в двустороннем порядке, сказав, что нужно соблюдать нормы международного гуманитарного права. Но вряд ли это изменило бы сущность самого подхода МККК.

То есть, вопрос не в том, кто из какой страны в этом Кресте работает. Вопрос в том, что Крест сам по себе такой - никакой.

Сейчас выглядит так, что такие организации, как МККК и ООН, надо переучредить, чтобы изменился их подход. При этом, переучредить без стран, которые нарушают международное право. Но, к сожалению, Россия, как эпицентр мирового зла, до сих пор держит эту систему недееспособных организаций, потому что ей это выгодно. Как только эта недоимперия зла исчезнет, то ее странам-союзникам (а это Китай, Иран, Северная Корея, Куба и т.д.) будет трудно противостоять цивилизованному миру. А возможно это будет, по моему мнению, в том случае, когда Россия потерпит поражение, когда она уйдет в историю, а на ее месте возникнут нормальные независимые государства, которые будут иметь целью не агрессию, а нормальное социально-экономическое развитие.

Но все это еще впереди, не сейчас. Ведь, к сожалению, Запад еще не хочет иметь развалившуюся Россию. Пока всех устраивает, чтобы она оставалась, чтобы все эти сказки российской псевдооппозиции о прекрасной РФ будущего были. Именно поэтому на Западе везде принимают Юлию Навальную, и положительно воспринимают ее выступления, когда она говорит абсолютные глупости имперского характера...

Поэтому пока должны ждать.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины