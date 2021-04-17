По данным российских спецслужб, датой военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в Минске 9 мая.

В российской ФСБ заявили, что совместно с белорусским КГБ задержали двух белорусских граждан, которые якобы планировали в Беларуси военный переворот с привлечением украинских националистов.

"В результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко", - сообщили в ФСБ.

Служба утверждает, что получили от "белорусских партнеров" информацию о том, что с помощью одного из мессенджеров Зянкович и Федута, которых ФСБ называет "идеологами белорусской радикальной оппозиции", организовали обсуждение "плана вооруженного мятежа". Они якобы также решили лично встретиться в Москве с оппозиционно настроенными генералами вооруженных сил Беларуси.

"По прибытии Зянковича в Москву после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов. В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота", - утверждают в ФСБ.

Читайте такжеПутин и Лукашенко встретятся на следующей неделе в МосквеПлан якобы включал среди прочего захват радио и телецентров для трансляции обращения к народу, блокирование в Минске лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы Беларуси для затруднения действий силовых и правоохранительных структур.

Активную фазу, по словам ФСБ, должны были начать некие вооруженные формирования - "партизаны" - находящиеся на "скрытых базах".

"Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". При этом Зянкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой", - утверждает российская спецслужба.

Датой начала военного переворота "заговорщики" якобы планировали 9 мая.

После встречи Зянковича и Федуту задержали. Сейчас следственные органы Беларуси расследуют уголовное дело по статье 357 УК РБ - заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти.

Покушение на Лукашенко: что известно

Ранее Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей.

"В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали", - рассказал журналистам Лукашенко.

По его словам, это работа спецслужб США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова