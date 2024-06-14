Грядущий саммит в Швейцарии будет инаугурационным, а на следующем будут рассматривать результаты первого саммита.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина уже готовится к проведению следующего Глобального саммита мира.

По его словам, грядущий саммит в Швейцарии будет инаугурационным, а на следующем будут рассматривать результаты первого саммита.

"На этом саммите мира мы будем говорить уже по результатам первого саммита и по результатам дорожной карты о том, каким образом говорить о мире в Украине", - сказал он в эфире национального телемаратона.

Чиновник также отметил, что не исключают формат такого саммита с участием России.

"Мы не исключаем этого, если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать своих условий, а будет слушать сообщество", - добавил Жовква.

Саммит мира в Швейцарии - детали

Завтра в Швейцарии начинается Глобальный саммит мира, в котором примут участие почти сто стран, в том числе более полусотни глав государств и правительств со всего мира. Для проведения саммита президент Зеленский посетил десятки стран, чтобы заручиться поддержкой, было разослано более полутора сотен приглашений и подписаны соглашения по безопасности со странами мира.

Правительство Швейцарии подтвердило, что в саммите мира по Украине примут участие 100 делегаций, из них 92 страны и 8 организаций.

Правительство указало, что на мероприятие прибудут 57 президентов, а откроет его швейцарский глава государства Виола Амерд.

"Цель саммита - начать мирный процесс, создать доверие и установить круг предложений для следующих шагов к такому процессу. Все присутствующие государства должны предложить видение справедливого и долговременного мира в Украине", - говорится в правительственном коммюнике накануне саммита.

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