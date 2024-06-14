Саммит привлек множество мировых лидеров, однако не оправдал цели Киева изолировать Москву.

Украинский мирный саммит, который состоится в Швейцарии в эти выходные, собрал множество мировых лидеров, однако мероприятие не оправдало цели Киева изолировать Москву, пишет Reuters.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители около 90 стран и организаций. По словам дипломатов, организаторы пытались найти баланс между осуждением действий России и привлечением как можно большего числа участников.

Так, в саммите примут участие лидеры США, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и Японии. Свою делегацию направит также Индия, которая помогла Москве пережить шок от экономических санкций. Турция и Венгрия, которые также поддерживают теплые отношения с Россией, будут представлены министрами иностранных дел. Саудовская Аравия также будет присутствовать на саммите, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с этим вопросом.

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"Но, несмотря на месяцы интенсивного лоббирования со стороны Украины и Швейцарии, некоторые другие страны не приедут, в первую очередь Китай, ключевой потребитель российской нефти и поставщик товаров, которые помогают Москве поддерживать свою производственную базу", - пишет Reuters.

Украинский мирный саммит – какие детали известны

В окончательном варианте декларации саммита говорится о "войне" России против Украины, а также подчеркивается приверженность уставу ООН и уважение к международному праву, сообщили Reuters два человека, знакомые с документом. При этом у участников, не согласных с декларацией, есть время до конца пятницы, чтобы отказаться от участия, сообщили источники.

Швейцария хочет, чтобы саммит подготовил почву для "будущего мирного процесса", в котором примет участие Россия, и определил, какая страна может взять на себя следующий этап. По словам нескольких дипломатов, среди фаворитов - Саудовская Аравия, но возможны и другие ближневосточные государства, пишет Reuters.

Результаты саммита

Россия уже назвала идею саммита, на который она не приглашена, "бесперспективной".

Ульрих Шмид, политолог и эксперт по Восточной Европе, сказал, что пока саммит выглядит "неоднозначно", учитывая демонстрацию поддержки со стороны некоторых кругов и отсутствие Китая.

"Тогда возникает вопрос: возможен ли мир на самом деле?" - добавил Шмид. - "Пока Путин находится у власти... это будет сложно".

Учитывая все разногласия, саммит сосредоточится на частях плана Зеленского, достаточно широких, чтобы быть приемлемыми для большинства, если не для всех, участников. Среди них - необходимость гарантировать продовольственную безопасность, ядерную безопасность, свободу судоходства, обмен заключенными и возвращение детей, пишет Reuters.

Мирный саммит по Украине

В украинском мирном саммите в Швейцарии должны принять участие 90 государств и организаций. При этом на саммите не будут присутствовать такие ключевые лидеры Глобального Юга, как Китай и Бразилия, которые настаивают на участии России в этом процессе.

В конце мая Бразилия вместе с Китаем объявила о проведении альтернативного саммита мира (в противовес швейцарскому). Основная идея, провозглашенная ими, заключается в замораживании войны на текущих позициях.

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