Воспользоваться туалетом смогут лишь высшие чины ВС РБ.

У Военно-воздушных сил Беларуси появился первый пассажирский самолет, на борту которого есть туалет.

Как отмечает "Беларускі Гаюн", данный борт прилетел на аэродром Мачулищи 8 декабря 2022 года. До этого он долгое время находился на хранении в РФ, к началу 2022 года прошел капремонт, и после очутился в Беларуси.

Отмечается, что с конца 2022 года данный Ту-134 был на минском авиаремонтном заводе, а уже в мае в ежедневной сводке авиа-активности отмечались учебно-тренировочные полеты этого самолета.

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"Надо отметить, что данный Ту-134АК – первый пассажирский самолет в распоряжении МО РБ, у которого есть бортовой туалет. Сразу вспоминается как в ноябре 2022 г. министры обороны и иностранных дел РБ провели целых 6 часов в полете на Ил-76 ВВС РБ с ведром на борту", - отмечается в сообщении.

В то же время такая привилегия будет доступна лишь избранным.

"Воспользоваться туалетом смогут лишь высшие чины ВС РБ, т.к. самолет имеет VIP-исполнение и предназначен для перевозки военного руководства", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще предстоит закупить аэродромную ассенизационную машину, чтобы не сливать отходы на полосе.

В прошлом году беларусские СМИ рассказывали о том, как беларусских чиновников отправляли в Армению (3 часа полета в одну сторону) на заседание ОДКБ на военно-транспортном Ил-76МД ВВС РБ, где нет полноценного штатного туалета.

Беларусь и война в Украине

25 марта министры обороны РФ и Беларуси подписали документы о содержании ядерного оружия на территории Республики Беларусь. 16 июня Путин заявил, что в Беларусь поставили первые ядерные заряды.

В Госдепе США в связи с этим отметили, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко уступает все больший контроль над страной в пользу российского руководства.

Также в Беларуси продлили учения российской армии до конца июня, хотя СМИ отмечали, что оккупанты не выйдут из Беларуси как минимум до конца 2023 года.

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