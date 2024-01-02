Россия начнет еще больше провокаций и будет пытаться расколоть общество стран Альянса.

У государств НАТО есть примерно 5-8 лет, чтобы подготовиться к войны с Российской Федерацией.

Об этом рассказал в интервью LRT, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза в парламенте Германии, экс-полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер. Несколько недель назад об опасности предупреждал и глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис. Он заявлял, что РФ готовит потенциал для противодействия Альянсу.

"У нас есть только 5-8 лет на подготовку, некоторые говорят, что минимум три года. Россия уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например Латвии. Москва использует миграцию как оружие. Мы должны понимать, что Россия начнет еще больше провокаций и будет пытаться расколоть наше общество, пытаться внести смятение, например, увеличив миграцию", – считает Кизеветтер.

Видео дня

По мнению немецкого депутата, по пессимистическому сценарию, война в Украине может повлечь выезд большего количества украинцев в Европу этой зимой. Это спровоцирует некоторых людей голосовать за популистские партии накануне выборов в Европарламент.

"Я вижу вызовы, которые будут созданы массовой миграцией, ужасными событиями в Украине и нашими очень пацифистскими настроениями, которые вырастут и помешают инвестициям в военную деятельность. Мы должны противостоять этому", – подчеркнул он.

Война России против НАТО - что говорят эксперты

Генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что российские войска могут совершить нападение на государства, которые являются членами НАТО.

Как пишет Reuters со ссылкой на российского дипломата, Финляндия станет первой страной, которая пострадает в случае эскалации напряженности между РФ и Альянсом.

Командующий многонациональным корпусом НАТО на северо-востоке Юрген-Иоахим фон Сандрарт заявлял, что Россия наращивает потенциал для войны с Европой.

Вас также могут заинтересовать новости: