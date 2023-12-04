Война в Украине удерживает внимание России сейчас, но Россия все равно готовится к глобальному противостоянию.

Россия является главным источником опасности для европейского региона, и сейчас она наращивает потенциал. Об этом заявил командующий многонациональным корпусом НАТО на северо-востоке Юрген-Иоахим фон Сандрарт в интервью изданию LRT.lt.

По его словам, несмотря на сосредоточенность на попытках уничтожить Украину, Россия уже начала восстанавливать свой военно-экономический потенциал, направленный на противостояние с НАТО, прежде всего в регионе Балтийского моря.

"Но мы должны быть очень осторожны, какие выводы мы делаем из этого. (...) Считать, что защититься от России можно только закупкой беспилотников и ПВО, неправильно. Объединенные наземные, морские, воздушные, кибернетические средства и возможности (...) все еще являются ключевыми для поля боя", – подчеркнул он.

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Фон Сандрарт отметил, что лучший способ защитить страны Балтии от российского вторжения – это опережать Россию в укреплении военного потенциала НАТО в регионе. Только так можно удержать агрессора от соблазна напасть.

Противостояние России и НАТО

Как писал УНИАН, немецкие аналитики прогнозируют полномасштабную войну между Россией и странами НАТО в случае, если Кремль не потерпит военного поражения в Украине. По прогнозу, через 6-10 лет после того, как кончится активная фаза боев в Украине, Россия восстановит свой военный потенциал и атакует страны Балтии или Молдову.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера еще пессимистичнее. Он считает, что у стран на восточном фланге НАТО есть всего три года для подготовки к нападению России. Он назвал немецкие прогнозы "слишком оптимистичными".

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