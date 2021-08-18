Возвращение талибов к власти в Афганистане вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране.

В Белом доме не могут пока определить, сколько единиц предоставленной Афганистану в рамках военной помощи оружия было захвачено радикалами "Талибана", однако убеждены, что речь о его "значительной части".

Об этом на брифинге сообщил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

С 2001 года США предоставили афганским военным вооружение на миллиарды долларов для сдерживания боевиков.

"Очевидно, что у нас нет полной картины того, куда делась каждая единица оборонной техники, но бесспорно значительная ее часть попала в руки "Талибана". И, очевидно, у нас нет ощущения, что они готовы ее передать в аэропорту", – ответил Салливан.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране. Президент Афганистана Ашраф Гани несколькими часами ранее бежал за границу, объяснив это желанием предотвратить кровопролитие.

Возвращение талибов к власти в Афганистане вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране. Талибы намерены восстановить в Афганистане законы шариата. Германия, США и другие западные державы прилагают энергичные усилия, направленные на скорейшую эвакуацию из Афганистана своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ЕС и НАТО.

Вчера первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он находится в Афганистане и является "легитимным временным президентом" после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны после взятия талибами Кабула. Салех призвал афганцев к сопротивлению.

Автор: Яна Ставская