Сейчас Аргентина пытается приобрести взамен американские вертолеты.

Министерство обороны Аргентины планирует заменить два российских вертолета Ми-171Е на американские аналоги. В результате российские машины могут попасть в Украину, но только при определенных условиях.

Как пишет американское издание Defense News, Минобороны Аргентины окончательно отказалось от планов наладить техническое обслуживание своей техники, ранее приобретенной у России. Из-за западных санкций аргентинцы не могут обратиться к российским специалистам, а потому вынуждены просто поставить крест на технике российского происхождения.

Такая участь в частности постигла два транспортных вертолета Ми-171Е (экспортная версия одной из модификаций Ми-8). Правительство Аргентины уже направило письмо в США с запросом на закупку списанных вертолетов CH-46 от Boeing, которые и должны заменить российскую технику.

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В ближайшее время представители аргентинского Минобороны должны посетить США с целью обсудить условия покупки американских вертолетов. И вот тут появляется теоретическая возможность, что ненужные Аргентине Ми-171Е отправят Украине, которая умеет ими пользоваться и ремонтировать.

Как отмечает украинское издание Defense Express, власти США могут выставить аргентинцам условие по продаже своих вертолетов: ненужные российские машины должны быть переданы Украине.

"Здесь, конечно, можно вспомнить историю, когда Бразилия и Колумбия публично отклонили запрос США на передачу советского и российского вооружения, чтобы усилить ВСУ, и Украина в частности могла бы получить несколько десятков Ми-17 и Ми-35, но, с другой стороны, у Аргентины есть все же прямой интерес, если США поставят им условие, что они смогут усилиться CH-46 при условии обмена на свои Ми-171Е", – отмечает издание.

Поставки вертолетов в Украину

Как писал УНИАН в июле, Чехия пообещала передать Украине штурмовые вертолеты и тысячи крупнокалиберных боеприпасов. О каком именно количестве машин идет речь, этого официальные лица раскрывать не стали.

Также мы рассказывали, что Украина получила от Польши около десяти советских вертолетов Ми-24. Варшава сделала это засекреченно и публично не объявляла о своем решении.

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