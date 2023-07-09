В то же время, как говорится в публикации, российская авиация все еще имеет преимущество над украинской.

Украина получила от Польши около десяти советских вертолетов Ми-24.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, Варшава сделала это засекреченно и публично не объявляла о своем решении.

В то же время, как говорится в публикации, российская авиация все еще имеет преимущество над украинской. Воздушные силы ВСУ осторожно применяют истребители, потому что боятся потерять самолеты.

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Напомним, что 7 июля стало известно о том, что Чехия передаст Украине штурмовые вертолеты и тысячи крупнокалиберных боеприпасов.

В прошлом году Украина получила вертолеты от Латвии.

Оружие для Украины: последние новости

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил планы Соединенных Штатов Америки передать Украине кассетные боеприпасы.

Парламент Германии одобрил закупку боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, танков Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma. Они будут изготовлены как для нужд Бундесвера, так и для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что со Словакией был подписан контракт о производстве 16 самоходных гаубиц "Zuzana-2".

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