Программа-вымогатель оставила заключенных без присмотра видеокамер и доступа к интернету.

Автоматические двери и система видеонаблюдения в тюрьмы американского штата Нью-Мексико перестали работать из-за кибератаки. Заключенные не попали на свободу.

Об этом сообщает издание The Verge.

Читайте такжеЖитель Индии инсценировал свою смерть, чтобы не возвращаться в тюрьмуВ первую неделю 2022 года государственные учреждения Нью-Мексико подверглись масштабной кибератаке с применением программы-вымогателя. Работа некоторых государственных учреждений до сих пор полностью не восстановлена.

Атака была нацелена и на местную тюрьму. Система видеонаблюдения и автоматического управления дверью в месте отбывания наказаний района Альбукерке стали недоступными после атаки.

Это не позволило заключенным покинуть тюрьму, а наоборот - заперло их в камерах. Теперь открыть их можно только вручную - с использованием ключей.

Интересно, что все интернет-услуги в тюрьме стали недоступными после атаки. Это может привести к нарушению мирового соглашения 1995 года, которое заставило местные власти гарантировать заключенным регулярный доступ к телефонам и другим устройствам связи. Тюрьму могут ждать еще и судебные иски.

Напомним, в 2021 году в Украине впервые официально запустили платную услугу для заключенных - они могут сидеть в интернете и говорить по телефону.

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