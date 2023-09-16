Он отметил, что Евросоюз намеревается отделиться от Турции.

Анкара может "расстаться" с Евросоюзом, если это будет необходимо. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя доклад Европарламента по Турции.

В докладе говорится, что процесс присоединения Турции к Евросоюзу не может возобновиться в нынешних условиях. В документе есть рекомендация для ЕС изучить "реалистичные рамки" для связей с Анкарой, передает Reuters.

"Евросоюз пытается отделиться от Турции, - прокомментировал Эрдоган. - Мы проведем оценку этих событий и, если необходимо, сможем расстаться с ЕС".

Ранее Министерство иностранных дел Турции заявило, что доклад Европарламента содержит необоснованные обвинения и предрассудки и показывает "поверхностный и недальновидный" подход к связям государства с ЕС.

Турция и Евросоюз

Турция является официальным кандидатом на присоеднение к ЕС в течение 24 лет. В 2009 году переговоры на эту тему зашли в тупик из-за опасений ЕС по поводу нарушений прав человека и уважения верховенства закона в Турции.

В 2013 году стороны начали переговоры о либерализации визового режима.

В 2018 году Европейский Совет констатировал, что переговоры о вступлении Турции фактически остановились.

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