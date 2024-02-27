Отмечается, что политики прибыли на саммит "Вышеградской четверки".

Премьер-министры Словакии и Венгрии прибыли в Прагу для участия в саммите "Вышеградской четверки". Политиков встретили протестом с критикой за их позицию в войне России против Украины.

Издание Idnes пишет, что по маршруту следования Роберта Фицо и Виктора Орбана стояли митингующие с плакатами "Фицо, езжай домой в Россию", "Фицо + Орбан – трусливые приспешники Путина" и прочими.

Премьер Чехии Петр Фиала считает, что несмотря на разногласия с Фицо и Орбаном в вопросе поддержки Украины, формат "Вышеграда" рано еще хоронить, и есть немало центральноевропейских вопросов, представляющих общий интерес, которые нужно обсудить.

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В то же время политик сказал, что обсудит с Фицо его последних заявлений относительно Украины.

"Все мы хотим мира, но к миру есть только один путь. Тот, где мы не будем уступать агрессору. Если опустить оружие и спрятаться – это никогда не приведет к миру. И я не могу принять утверждение, что это украинцы или западные государства начали конфликт. Виновник абсолютно ясен... Достаточно просто открыть глаза, чтобы увидеть, кто в этой ситуации жертва, а кто агрессор", – заявил Фиала.

При этом премьер Польши Дональд Туск перед встречей сказал, что неприятно поражен заявлениями Фицо и прямо поставит вопрос, имеет ли Вышеградский формат еще значение с такими принципиальными разногласиями во взглядах. Он отметил, что все четыре государства имеют практически те же общие интересы, в том числе в вопросах безопасности.

"Нет причин, почему государства нашего региона не могут сейчас, как и раньше, объединиться и помочь тем, кто борется против режима, который не разделяет ни одной из наших общих ценностей", – заявил премьер Польши.

Война в Украине - позиция Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто дал интервью российским СМИ, в котором объяснил решение Будапешта разблокировать помощь Украине от ЕС в размере 50 миллиарда евро. Сообщается, что Венгрия имела три главных условия для разблокирования помощи. Первая - деньги не должны быть потрачены на военные поставки Украине оружия.

Позже стало известно, что Венгрия не позволила странам-членам Европейского союза подписать совместное заявление по случаю двух лет со момента начала развязанной РФ войны против Украины.

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