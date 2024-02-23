Вето Венгрии, причины которого не были сразу ясны, привело к тому, что председатели Европейской комиссии, Совета и Парламента выпустили в пятницу собственное заявление.

Венгрия не позволила странам-членам Европейского союза подписать совместное заявление по случаю двух лет со момента начала развязанной РФ войны против Украины.

Вето Венгрии, причины которого не были сразу ясны, привело к тому, что председатели Европейской комиссии, Совета и Парламента выпустили в пятницу собственное заявление, пишет Bloomberg.

"Сегодня отмечается трагическая годовщина противостояния России против Украины, явно нарушающей международное право и Устав ООН. Два года насилия, жестокости, террора и разрушений. Мы никогда не забудем первоначальный шок от нападения, ужас событий в Бородянке, Буче, Мариуполе", - сообщается в заявлении.

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Представитель Европейского совета отказался от комментариев. Один из собеседников заявил, что у одного из членов ЕС, не входящего в НАТО, также были оговорки по поводу некоторых разделов заявления, но не уверен, пошла ли бы страна на блокирование.

Война в Украине - позиция Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто дал интервью российским СМИ, в котором объяснил решение Будапешта разблокировать помощь Украине от ЕС в размере 50 млрд евро. Сообщается, что Венгрия имела три главных условия для разблокирования помощи. Первая - деньги не должны быть потрачены на военные поставки Украине оружия.

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