Потерпевших обнаружили во время обычного патрулирования.

Двое мужчин и женщину спасли с необитаемого острова Ангилья-Кей на Багамах, где они провели 33 дня после того, как их лодка

Читайте такжеНа необитаемом острове нашли троих моряков: они оставили надпись SOS на песке (фото)Об этом сообщает пресс-служба береговой охраны Twitter.

Потерпевших обнаружили во время обычного патрулирования – они размахивали импровизированным флагом. Экипаж сбросил им еду, воду и рацию для установления связи, после чего к ним вылетел спасательный вертолет.

Кубинцы на необитаемом острове: что еще известно

Как сообщает Daily Mail, все трое оказались гражданами Кубы. Они рассказали, что попали на остров около пяти недель назад. Лодка кубинцев перевернулась во время шторма, но им удалось спастись и доплыть до ближайшего берега. Чтобы выжить, они ели кокосы, моллюсков и крыс.

Старшина Береговой охраны Брендон Мюррей предположил, что пострадавшие - либо нелегальные мигранты, либо заблудившиеся рыбаки.

#BreakingNews@USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7#Ready#Relevant#Responsive#searchandrescue#USCGpic.twitter.com/D263ptTarz — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021

Пострадавших кубинцев доставили вертолетом в больницу. Они страдали от обезвоживания и переутомления, однако, согласно заявлению береговой охраны, никаких серьезных проблем со здоровьем у них не оказалось.

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Автор: УНИАН