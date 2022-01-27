Травмированный лебедь на час парализовал работу метро / фото London Wildlife Protection

Четырнадцать поездов отменили или остановили из-за того, что лебедь сел среди путей на станции лондонского метро 

Об этом сообщила зоозащитная организация London Wildlife Protection

"Еще один насыщенный день для наших спасателей! Больше всего внимания получил травмированный лебедь на железнодорожном пути", - рассказали в организации, похвалив работу своих волонтеров.

Травмированный лебедь на час парализовал работу метро / фото London Wildlife Protection

По информации местных СМИ, лебедь сидел на рельсах в самый нагруженный промежуток времени - с 17.30 до 19 часов, пока его не спасти. 

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Все это время за ним наблюдали обеспокоенные пассажиры. Они заботились, чтобы птица не приближался к электрифицированной рейке на 750 вольт.

В зоозащитной организации лебедю оказали необходимую помощь и на следующий день выпустили на свободу. 

Неизвестно, как и почему птица оказалась на станции.

Травмированный лебедь на час парализовал работу метро / фото London Wildlife Protection

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