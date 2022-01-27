Лебедь попал на станцию в час пик.

Четырнадцать поездов отменили или остановили из-за того, что лебедь сел среди путей на станции лондонского метро

Об этом сообщила зоозащитная организация London Wildlife Protection

"Еще один насыщенный день для наших спасателей! Больше всего внимания получил травмированный лебедь на железнодорожном пути", - рассказали в организации, похвалив работу своих волонтеров.

По информации местных СМИ, лебедь сидел на рельсах в самый нагруженный промежуток времени - с 17.30 до 19 часов, пока его не спасти.

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Все это время за ним наблюдали обеспокоенные пассажиры. Они заботились, чтобы птица не приближался к электрифицированной рейке на 750 вольт.

The London Overground was part suspended for just under 2 hours because of this swan at South Acton earlier 🦢pic.twitter.com/sRJZzmlck6 — Callum Marius (@callummarius) January 24, 2022

В зоозащитной организации лебедю оказали необходимую помощь и на следующий день выпустили на свободу.

Неизвестно, как и почему птица оказалась на станции.

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