Премьер-министр Канады сделал заявление на фоне последних выступлений президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку Украине на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Hill.

"Канада и наши союзники однозначно выступают против незаконных, аморальных и несправедливых нарушений международного порядка Владимиром Путиным (российского диктоатора, - ред.). Я с нетерпением жду возможности сесть со своими европейскими партнерами через несколько часов, чтобы поговорить о том, как мы будем продолжать однозначно защищать Украину, а также защищать правила, которые обеспечивают безопасность всех нас", - сказал Трюдо.

Он выступил в защиту "порядка, основанного на правилах", который, по его словам, сохранял мир в безопасности в течение почти целого века.

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"Украинцы воюют и гибнут не только за защиту своего суверенитета, своей территориальной целостности. Они также борются за защиту основанного на правилах порядка, который обеспечивает безопасность всех нас во всем мире и длится уже почти 80 лет", - отметил премьер Канады.

По его словам, "период мира, стабильности, процветания для мира" был лишь потому, "что у нас были правила относительно границ, относительно невторжения к вашим соседям", которые Россия, однако. "решила сознательно нарушить несколько лет назад".

Трюдо заверил, что "Канада всегда будет стоять на защите Украины".

Как лидеры других стран отреагировали на заявления Трампа по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что "просто неправильно и опасно" отрицать демократическую легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Говоря о невозможности проведения очередных выборов во время войны, Шольц акцентировал, что это соответствует требованиям Конституции Украины.

Лидер Чехии Петр Павел тоже раскритиковал Трампа за его циничные заявления об Украине. Он отметил, что Украина уже три года противостоит агрессии со стороны России, которая является ядерной державой, и поставил под сомнение возможность организовать выборы, когда пятая часть территории оккупирована.

Французский президент Эммануэль Макрон выступил с заявлением о поддержке Украины и безопасности в Европе. Он заявил, что Франция и ее партнеры поддерживают Украину и будут нести всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе.

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