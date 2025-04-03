В Китае, вероятнее всего, будут ждать реакции других стран.

Решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины почти против всех стран мира нанесет удар по экономике Китая. В это же время китайский лидер Си Цзиньпин получил возможность углубить торговые отношения с другими странами, включая ключевых союзников Вашингтона, пишет Bloomberg.

Реакция мира на пошлины Трампа

Отмечается, что китайские чиновники поспешили объединиться с другими странами после того, как Трамп объявил о введении взаимных пошлин с другими странами. Против Китая были введены 24% тарифы.

В агентстве поделились, что заместитель министра финансов Ляо Минь, выступая на Лондонской фондовой бирже по случаю начала продажи первых "зеленых" суверенных облигаций Китая, приветствовал выпуск облигаций в качестве демонстрации стремления Пекина к более глубокой интеграции с международным рынком.

Видео дня

"Протекционизм не работает - это не решение проблемы. Китай и Великобритания понимают преимущества глобализации, которые опираются на прочный фундамент сотрудничества", - сказал он.

В агентстве добавили, что пошлины Трампа привели к падению рынков по всему миру. Также это решение рискует отдалить США от глобальной экономической системы.

"День освобождения изолирует Америку от остального мира, побуждая все остальные страны торговать друг с другом, а не с Америкой. Сейчас у Китая есть золотая возможность обыграть Америку в ее же игре", - считает Фрэнк Цай, адъюнкт-профессор шанхайского кампуса бизнес-школы Emlyon.

Торговая политика Трампа полностью противоречит тому, что делала администрация экс-президента США Дональда Трампа. Тогда бывший американский лидер делал все возможное, чтобы максимально изолировать Китай на мировой арене.

Теперь же Трамп почти не оставил Европе и другим союзникам США оснований для изоляции Китая. В частности, премьер-министр Японии Сигэру Исиба назвал пошлины американского президента "очень разочаровывающими", напомнили журналисты.

Как будет действовать Китай

В агентстве отметили, что через несколько часов после того, как Трамп объявил о пошлинах, Министерство торговли Китая высказалось о том, что многие торговые партнеры выразили сильное недовольство этим решением. В Пекине заявили, что "США уходят от свободной торговли".

В агентстве подчеркнули, что Си Цзиньпин ранее с осторожностью реагировал на предыдущие решения Трампа по торговой политике. Сейчас китайская экономика сталкивается с кризисом недвижимости и дефляционным давлением. Тем не менее в Китае заявили, что ответят на последние повышения пошлин. В качестве вариантов могут быть выбраны крупные американские компании, включая Apple.

Исполнительный декан Школы международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэн в разговоре с журналистами сказал, что китайские чиновники, вероятнее всего, будут ждать реакции других стран. Экономисты же прогнозировали, что тарифы уничтожат большую часть американо-китайской торговли.

Торговая война Трампа - важные новости

Ранее в The Washington Post писали, что президент США Дональд Трамп наврал о необходимости пошлин на импорт. Отмечается, что значительная часть аргументов Трампа была либо манипуляцией, либо просто ложью.

Кроме того, Сенат США проголосовал за отмену пошлин Трампа в отношении Канады. В Палате представителей это предложение может не пройти.

Вас также могут заинтересовать новости: