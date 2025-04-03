В Палате представителей это предложение может не пройти.

Сенат США принял резолюцию, которая фактически отменит пошлины президента Дональда Трампа в отношении Канады. Предложение поддержали даже четыре сенатора-республиканца.

Издание Axios пишет, что голосование показывает, насколько сильно некоторые республиканцы обеспокоены политикой Трампа. Резолюция, предложенная сенатором Тимом Кейном, отменяет чрезвычайное положение, которое позволило президенту США ввести пошлины против Канады.

Голосование - это победа демократов, которые были против торговой политики Трампа. Но в Палате представителей это предложение, скорее всего, не пройдет.

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Сенаторы-республиканцы Сьюзен Коллинз, Митч Макконнелл, Лиза Мурковски и Рэнд Пол присоединились к демократам и проголосовали за резолюцию, которая прошла со счетом 51-48.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп спровоцировал масштабную торговую войну против ключевых партнеров. Так, Канада и Китай ввели свои пошлины в ответ.

11 марта канадская провинция Онтарио ввела 25% пошлину на электроэнергию, поставляемую США. Американский президент Дональд Трамп объявил о новых пошлинах в ответ - дополнительные 25% на всю сталь и алюминий. Позже он отменил свое решение о введении 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады.

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