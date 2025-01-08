Несмотря на географическую удаленность от геополитических точек вспышки в Европе и Азии, Соединенные Штаты не застрахованы от гибридных атак.

Избранный президент США Дональд Трамп сталкивается с растущей угрозой войны в "серой зоне". Об этом пишет The Hill.

Издание отмечает, что будущий глава Белого дома дал амбициозные обещания прекратить войну России в Украине и противостоять Китаю, но он также борется с растущей угрозой атак из "серой зоны" со стороны иностранных врагов, от дронов наблюдения до актов саботажа в воздухе, на море и на земле.

При этом эту гибридную тактику трудно отследить, и союзники по НАТО, которые "находятся на передовой" в противостоянии России, говорят, что Альянс делает недостаточно.

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"Несмотря на географическую удаленность от геополитических точек вспышки в Европе и Азии, Соединенные Штаты не застрахованы от гибридных атак, что показал пролет китайского воздушного шара-шпиона над США в 2023 году", - говорится в материале.

Авторы напоминают, что опасения, что дроны могут вызвать проблемы "ближе к дому", разгорелись накануне праздников сообщениями о таинственных стаях дронов во многих штатах Восточного побережья США:

"Трампу, который вступит на свой второй срок менее чем через две недели, почти наверняка придется бороться с тактикой "серой зоны", даже если он успешно завершит войну в Украине, как он часто обещал сделать".

По словам аналитиков, Россия, Иран, Китай и другие противники НАТО считают диверсии в "серой зоне" операциями "с низким риском и высоким вознаграждением". При этом Россия неоднократно отрицала свою причастность к каким-либо гибридным атакам против НАТО.

Последнее заявление Трампа относительно войны в Украине

Накануне избранный президент США Дональд Трамп сделал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с РФ. По его словам, война России против Украины может обостриться в дальнейшем.

В то же время Трамп подчеркнул, что война РФ против Украины - это война, которой не должно было быть. Он также повторил свой тезис о том, что если бы он был президентом, этой войны не было бы.

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