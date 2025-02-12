Он не раскрыл, чем именно уступили Штаты.

В Вашингтоне надеются, что освобождение гражданина Соединенных Штатов Америки Марка Фогеля ознаменует начало новых отношений с Москвой в вопросе прекращения войны.

Как передает телеканал WCIA, об этом заявил журналистам президент Дональд Трамп, комментируя возвращение американца домой. На вопрос, уступили ли США что-то взамен, американский лидер ответил "немного", но не стал уточнять:

"Россия очень хорошо отнеслась к нам. На самом деле, я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне".

США вернули домой Марка Фогеля

Напомним, вчера в сети сообщили, что в Москве приземлился частный самолет, который связали со спецпредставителем американского президента на Ближнем Востоке Стивеном Уиткоффом.

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Вечером в Белом доме объявили, что Уиткофф возвращается в Штаты вместе с американцем Марком Фогелем, которого еще до полномасштабной войны приговорили в России к 14 годам тюрьмы за перевозку 17 граммов каннабиса.

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