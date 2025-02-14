Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил президента США Дональда Трампа и его администрацию в неуважении к "правилам, партнерству и доверию". Об этом он сказал 14 февраля на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Financial Times.
В то же время Штайнмайер призвал страны мира "принять это", однако не подражать, отмечает издание.
"Одно можно сказать наверняка: новая американская администрация имеет совсем другое мировоззрение, чем мы. Тот, который не принимает во внимание установленные правила, партнерство и устоявшееся доверие. Мы не можем это изменить. Мы должны принять это, и мы сможем с этим справиться", сказал Штайнмайер.
Он также предупредил, что мир не должен позволить этому подходу стать "доминирующей парадигмой".
Другие заявления на Мюнхенской конференции по безопасности
Как сообщал ранее УНИАН, вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о "разумном урегулировании" войны в Украине. По его словам, администрация Трампа очень обеспокоена европейской безопасностью, и верит, что можно прийти к разумному урегулированию между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, чтобы Европа в ближайшие годы "активизировалась значительным образом, чтобы обеспечить свою собственную защиту".
Также министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Европа должна инвестировать в свою оборону уже сейчас, потому что присутствие США на континенте не продлится "вечно".
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сказал, что Украина согласится на миротворческий контингент, который будет состоять даже исключительно из украинцев. По его словам, вопрос в том, какое будет оснащение у этих людей.