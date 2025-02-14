По его мнению, членство Украины в НАТО и территориальные уступки стоило обсуждать уже за столом переговоров.

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал стратегию американского президента Дональда Трампа в переговорах с кремлевским правителем Путиным.

По его словам, лидер Соединенных Штатов Америки допустил ошибку, убрав со стола переговоров вопрос членства Украины в НАТО и территориальных уступок. В то же время Путин не сдвинулся ни на дюйм со своей переговорной позиции, цитирует министра Reuters:

"Я думаю, что это было неуклюже. Думаю, что это была ошибка. Было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве в НАТО и территориальных изменениях за столом переговоров".

Писториус отметил, что европейские страны также должны участвовать в переговорах, поскольку хотят быть вовлеченными в поддержку мирного соглашения. В то же время он добавил, что в ближайшие годы Европа не сможет самостоятельно гарантировать его соблюдение.

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Переговоры Путина и Трампа

Как сообщал УНИАН, недавно состоялся долгий телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским правителем. После этого разговора Трамп также пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские лидеры обеспокоены возможным исключением Европы из процесса переговоров. Кроме того, Трамп выступил против вступления Украины в НАТО, а в его команде заявили, что украинцы не смогут вернуть все свои территории.

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