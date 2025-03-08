Остается открытым вопрос, насколько далеко зайдет симпатия России к Трампу и его отказ от традиционных союзников.

Европа находится в эмоциональном шоке и предполагает начало новой эры на фоне геополитических изменений в мире, пишет The New York Times.

Десятилетиями Советский Союз стремился "отсоединить" США от Европы. Это разъединение должно было разорвать западный альянс, который сдерживал советскую военную экспансию в Европе.

Однако сейчас, через несколько недель, президент США Дональд Трамп сделал Москве подарок, которого она не смогла получить ни во время холодной войны, ни после нее.

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Издание пишет, что Европа озадачена и шокирована. Соединенные Штаты, государство, выступавшее за свободу и защиту демократии от тирании, отвернулись от своих союзников, вместо этого поддержав авторитарный режим правителя России Владимира Путина. Континент охвачен чувством покинутости, осознанием насущной необходимости перевооружения и потрясением из-за изменения американской идеологии.

"Соединенные Штаты были опорой, вокруг которой устанавливался мир, но они изменили альянс", - отмечает Валери Хаер, президент центристской группы "Восстановить Европу" в Европейском парламенте. "Трамп говорит пропаганду Путина. Мы вошли в новую эпоху".

Запад опустел

Эмоциональное воздействие на Европу огромно. От руин 1945 года до процветающего и свободного континента Америка играла ключевую роль. Речь Джона Ф. Кеннеди "Ich bin ein Berliner" в 1963 году стала символом поддержки свободы, а Рональд Рейган в 1987 году требовал: "Мистер Горбачев, снеси эту стену!"

Но значение "Запада" сегодня под вопросом. Некогда единый стратегический блок, объединенный либерально-демократическими ценностями, распался. Теперь существуют отдельные игроки: Европа, Россия, Китай и Соединенные Штаты. Запад как концепция опустел. Как заполнится этот вакуум - неизвестно, но возможный вариант развития событий включает рост насилия между великими державами.

Трамп известен своей импульсивностью, хотя его националистические и автократические тенденции являются последовательными. В 2017 году, находясь в Польше, он заявил: "Сегодня я заявляю, чтобы мир услышал, что Запад никогда, никогда не будет сломан. Наши ценности будут преобладать". Но с тех пор он изменил свой курс, избавившись от влияния традиционного республиканского истеблишмента.

Европа должна определить, что в действиях Трампа является тактическим маневрированием, а что - долгосрочной переориентацией США на авторитаризм.

После скандала с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого Трамп обвинил в недостаточной благодарности за военную помощь, он согласился на переговоры с Украиной и пригрозил новыми санкциями против России. Это может частично смягчить ситуацию, но не решает более глубокой проблемы: война, спровоцированная Россией, продолжается.

"Какие бы ни были коррективы Трампа, самой большой опасностью было бы оспорить его отказ от либеральных демократий", - говорит Николь Бачаран, политолог из университета Sciences Po в Париже. "Единственная реалистичная позиция Европы заключается в том, чтобы спросить: что мы имеем как военную силу и как нам срочно интегрировать и нарастить эту силу?"

Как реагирует Европа?

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о "необратимых изменениях" в отношениях с США и призвал к усилению европейской армии. Он предложил распространить ядерный зонтик Франции на союзников и подчеркнул, что "мир не может быть капитуляцией Украины".

В Германии ситуация вызывает особое напряжение. Страна, которая после Второй мировой войны была создана при поддержке США, сейчас вынуждена переосмысливать свою политику безопасности. Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, расплакался, комментируя упадок послевоенного мирового порядка.

"Это было ужасное зрелище", - отметил французский политолог Жак Рупник. "Европа должна активизироваться сейчас, чтобы бороться за демократию".

Для немцев особенно болезненной является мысль, что Америка, которая помогла победить Гитлера, теперь склоняется к поддержке ультраправых, в частности партии AfD, где есть сторонники нацизма. Эта партия уже стала второй по величине в Германии.

Новый консервативный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: "Моим абсолютным приоритетом будет как можно скорее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы действительно могли достичь независимости от Соединенных Штатов". Также Германия рассматривает возможность расширения французского ядерного сдерживания и увеличения оборонных расходов.

Европейские государства пришли к выводу, что Трамп не является исключением, а симптомом более широкой тенденции. Он имеет поддержку ультраправых европейских националистов, выступающих против иммигрантов. Он - часть новой эпохи автократов, которые стремятся разрушить послевоенные институты и альянсы.

Точка невозврата?

"Альянс находится в очень болезненной точке, но я бы не назвала это точкой невозврата, по крайней мере пока", - отмечает Ксения Викетт, лондонский консультант и бывший сотрудник Совета национальной безопасности США.

Куда ведет эта новая политика? Подход Трампа к Путину может вызвать новые волны агрессии. Россия рассматривает Украину как часть более широкой стратегии дестабилизации НАТО и ЕС. Вместе с Китаем, Северной Кореей и Ираном, Москва стремится положить конец доминированию Запада.

"Американцы должны понять, что они находятся на линии огня Путина: дезападнизировать мир, положить конец американской гегемонии, покончить с доминирующим местом доллара в мировой экономике", - пишет бывший посол Франции в Москве Пьер Леви.

На данный момент Трамп не проявляет беспокойства. Европе придется самостоятельно реагировать на вызовы.

"Когда мы просыпаемся, наши сердца разбиты", - заключает Николь Бачаран.

Трамп против концепции Запада

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за невыполнение текущей цели в два процента расходов, утверждая, что эта разница ложится несправедливым бременем на Соединенные Штаты.

В четверг он предположил, что США могут не защищать союзников по НАТО, которые не выполняют его целевые показатели расходов в рамках большой реорганизации альянса.

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