В январе 2020 года супруги Трамп отметили 15-ю годовщину свадьбы.

Президент США Дональд Трамп после проигрыша на выборах может потерять не только Белый дом, но и супругу.

Читайте также"Трамп, иди, ты уволен!": как в США отреагировали на победу Байдена (видео, фоторепортаж)Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на бывшую помощницу первой леди США Стефани Волкофф.

Отмечается, что Меланья Трамп вела переговоры о заключенном брачном договоре, по которому ее муж Дональд отдаст их общему сыну Бэррону половину своего состояния. Волкофф рассказала, что Трампы спали в отдельных комнатах Белого дома.

Еще одна бывшая сотрудница Белого дома Омароса Маниго Ньюман заявила, что Меланья Трамп «считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста, чтобы сразу же после этого развестись». По словам Ньюман, у Дональда Трампа еще остаются в руках рычаги президентской власти, способные жестко наказать свою жену «за такое унижение».

22 января 2020 года супруги Трамп отметили 15-ю годовщину свадьбы.

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Автор: УНИАН