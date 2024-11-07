Сам Трамп уже пообещал залить американский рынок дешевой нефтью, что скажется и на глобальных ценах.

Дональд Трамп, уверенно победивший на выборах в США, уже к маю следующего года может обрушить мировые цены на нефть до 50 долларов за баррель. Об этом заявил российский олигарх Олег Дерипаска в своем телеграм.

"Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 долларам к маю, мир будет, похоже, везде", — написал миллиардер.

Как пишет The Moscow Times, Дональд Трамп действительно намерен всерьез заняться вопросом снижения цен на нефть. В частности в своей первой речи после победы на выборах он пообещал начать массовую разработку нефтяных скважин.

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"У нас больше черного золота, чем у любой другой страны в мире! Больше, чем у Саудовской Аравии, больше, чем у России", — сказал Трамп. После этого заявления нефть марки Brent подешевела на 2%.

Реакция рынков на победу Трампа

Как писал УНИАН, украинские евробонды выросли в цене на фоне новостей о победе Трампа на выборах. Эксперты объясняют это тем, что инвесторы надеются на скорое прекращение войны при вмешательстве нового президента США.

Однако и в России акции местных компаний тоже пошли вверх.

А вот кто начал терять – так это Европа. На фоне ожиданий новой торговой войны между ЕС и США, которую, вероятно, развяжет Трамп, европейская валюта покатилась вниз.

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