Президент США говорит, что Си приедет в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что китайский лидер Си Цзиньпин в "не слишком отдаленном будущем" посетит Вашингтон, пишет Bloomberg. Конкретной даты возможной встречи он не назвал.

Отмечается, что Трамп об этом сказал в понедельник во время заседания правления в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, рассказывая о серии недавних визитов в США лидеров Индии, Франции, Великобритании и Ирландии.

Издание напоминает, что высшие лидеры Китая и США обычно по очереди посещают страны друг друга, поэтому Трамп должен был бы посетить Пекин перед тем, как принимать своего коллегу, ведь Си должен был посетить Калифорнию в конце 2023 года. Между тем предшественник Трампа Джо Байден стал первым президентом США после Джимми Картера, который не посетил Китай во время пребывания в должности, говорится в публикации.

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Также говорится, что последний раз Трамп и Си общались в январе, за несколько дней до инаугурации президента США.

Bloomberg пишет, что визит обязателен во время, когда между двумя крупнейшими экономиками мира растет торговая напряженность.

Отношения США и Китая: актуальные новости

Как сообщал УНИАН, Трамп ведет торговую войну с Китаем. The Wall Street Journal писало, в условиях кризиса внутренней экономики Пекин обороняется, надеясь спасти как можно больше от глобальной торговой системы, которая спасла Китай от нищеты. Тем временем Трамп намерен перестроить торговую систему, которая, по его мнению, принесла выгоду остальному миру - и больше всего Китаю - за счет США.

Китай критиковал Трампа за его политику в отношении Европы. Специальный представитель Китая по европейским делам Лу Шей заявил, что шокирован поведением Трампа с партнерами. Он назвал его политику наглой и доминирующей, а также отметил, что судьба мирного соглашения для Украины не может определяться только Вашингтоном и Москвой.

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